"Голодовка разума" Талеха Багирзаде: тот же сценарий, но вид сбоку

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

специально для Day.Az

Он бедный, жалкий, несчастный.

Не Талех Багирзаде, а его высказывания.

Сегодня стало известно, что Талех Багирзаде снова, опять и в который раз объявил голодовку. Причина проста до самых низов банальной эрудиции "борцов против режима" - оказывается, начальник "был груб" и, тем самым, задел тонкие струны души.

Не своей, а Талеха Багирзаде. На что он и отреагировал.

Талех Багирзаде тоже обиделся и разозлился и решил не есть ничего из предлагаемого ему тюремного пайка. Пок не достигнет своей цели.

Хотя, в чем заключается та самая цель? Извинение начальника, перевод его, то есть Багирзаде в другую камеру, или вообще освобождение его буйной души и революционного тела - не очень понятно.

Богослов Талех Багирзаде некоторыми международными правозащитными организациями преподносится как истинный "узник совести", но он таковым не является и никогда, честно говоря, таковым не был.

38-летний Талех Багирзаде, отец 4 детей, был арестован в ноябре 2015 года в ходе операции, проведенной полицией в поселке Нардаран.

В ходе операции были задержаны Багирзаде и еще 16 человек. В ходе операции, известной как "Нардаранские события", погибли семь человек, в том числе двое полицейских.

Багирзаде и Аббас Гусейнов были приговорены Бакинским судом по тяжким преступлениям к 20-и годам лишения свободы. Остальные лица были арестованы от 14-и до 17-и лет.

Талеха Багирзаде обвинили в попытке государственного переворота и насильственном изменении Конституции в Азербайджане. Хотя он считает свой арест незаконным, факты и доказательства говорят об обратном.

И да, Талех Багирзаде уже не в первый раз затевает подобную акцию - "голодовку с политическими мотивами".

Так, глава незаконной структуры под названием "Движение Союза мусульман", которая вела радикальную экстремистскую деятельность под прикрытием религии, ранее протестовал 15 дней.

Талех Багирзаде начал голодовку в тюрьме Гобустана 26 мая. Позже в акции приняли участие Аббас Гусейнов, Джаббар Джаббаров и еще 8 человек.

Потом было объявлено, что у Т.Багирзаде "поднялась температура, возникли проблемы со здоровьем" и так далее.

В Пенитенциарной службе Министерству юстиции тогда сообщили, что Талех Багирзаде находится под наблюдением врача в пенитенциарном учреждении, где он содержится, и серьезных проблем со здоровьем нет.

Однако Багирзаде и 11 человек, присоединившихся к нему в голодовке, заявили, что "оскорбили Аллаха" во время допроса его друзей в полиции. И, голодовка, мол, затеяна с целью наказания оскорбивших Аллаха.

Багирзаде считал, что "красная черта" уже перейдена и "оскорблены чувства верующих".

В МВД отвергли обвинения в оскорблении милицией религиозных убеждений, назвав их клеветой и заявив, что подобные "слухи ходили и раньше", направленные на дискредитацию милиции.

Полиция Азербайджана с уважением относится ко всем религиям, включая священную религию, к которой она принадлежит.

А что же нынче случилось?

Хотя Талех Багирзаде и пытается казаться независимым богословом, общественным деятелем и политиком, это не так.

Скорее, это совсем не так.

Начиная с Азербайджана, мусульманских государств постсоветского пространства, а затем в направлении Востока распространение радикальной шиитской идеологии и применение законов шариата было основным направлением деятельности "Движения Мусульманского Союза".

Для реализации этой цели считалось допустимым построение широкой пропаганды, а там, где вести пропаганду затруднительно или невозможно, применение насильственных методов.

Убийство двух полицейских вооруженными членами организации 26 ноября является наглядным примером использования террористических методов "Движением Мусульманского Союза" (ДМС). ДМС намеревалось пустить глубокие корни в Азербайджане, расширить свой размах, основать собственные администрации в селах и поселках, начиная с Нардарана, а затем и в других районах страны, добиться госпереворота и применения в последующем законов Шариата.

Кроме того, "борьба с сионистами и иудеями в Азербайджане и во всем мире", миссия "по их уничтожению" считалась одной из главных целей "Движения Мусульманского Союза".

"Движение Мусульманского Союза" (ДМС) находилось в тесном контакте с некоторыми зарубежными религиозными центрами и пыталось осуществить практические меры для установления контакта с террористическими группировками за рубежом. Цели и деятельность движения свидетельствуют о том, что оно являлось радикальной экстремистской и террористической организацией.

Талех Багирзаде также уже понимает, что пропаганда иранской идеологии "вилаяте-фагих" и тактика создания "ячеек влияния" в соответствии со стратегией "мягкой силы" тегеранской теократии в соседних с Ираном странах, особенно в Азербайджане, продолжается.

Структуры спецслужб Ирана, сформировавшие "группы поддержки" в разных регионах Азербайджана, в том числе подразделение "Нурие-Кодс" корпуса "Стражей исламской революции" (СЕПАГ) и Министерство разведки и информации Ирана ("Министерство разведки") финансируют эти группы различными способами и средствами.

Одной из таких форм финансирования является передача банковских карт "братьям" в Азербайджан через агентскую сеть "Нурие-Кодс" и "Везарете Кешвар" в разных городах России.

Агенты влияния Ирана в нашей стране характеризуют эти переводы якобы как "помощь родственников и друзей в России".

Денежные трансферы, естественно, обходят ДМС.

Кроме того, скрывающиеся в Иране и действующие по заданию тегеранских спецслужб Тохид Ибрагимбейли, Орхан Мамедов, Эльшад Гаджиев и т.д. создали в WhatsApp закрытые группы обсуждения, где выдаются задания местным агентам и получаются отчеты о "проделанной работе".

Эти группы являются лишь одним из средств связи между членами террористической группировки под названием "Движение Хусейниюн", которую "основал" Т.Ибрагимбейли. Их цель - поэтапная трансформация внутриполитического дискурса радикальной оппозиции в религиозное вооруженное сопротивление власти.

Лидеры "Хусейниюн" - предатели. Иначе их назвать невозможно. Они не хотят демократии в Азербайджане, они не демократы и ненавидят права человека, демократию. Их не преследуют за политическую деятельность, они поселились в Иране только потому, что занимаются преступной деятельностью.

А Талех Багирзаде настойчиво подчеркивает, что он "независимый политик и теолог" и пытается убедить в этом других.

Он устраивает голодовки и пытается показать, что он прав, а государство, которое "незаконно его арестовало и бросило в тюрьму", неправо и он, "добивается истины".

Истина не есть абстрактное понятие, ее интерпретация точна и конкретна.

Истина, правда и справедливость - эти понятия о служении стране и народу, а не квалификация вредительства против государства, в котором вы живете.

Талех Багирзаде, называющий государство "Тагут", а правительство "промыслом Езида", призывающий народ к вооруженному восстанию и перевороту, хотел создать в Азербайджане шариатское государство, управляемое средневековыми законами, а затем подчинить его Ирану, не скрывая свою политическую ориентацию.

Когда Али Керимли, блогер и зиц-председатель ПНФА, пытался наладить отношения с MBH, Талех Багирзаде сказал: "Наш лидер - аятолла Хаменеи. Это знает и демократическая оппозиция. Оппозиция понимает, что верность лидеру - наша красная линия, красная черта. Что мы никогда, ни при каких условиях не перейдем красную черту. Мы открыты для сотрудничества с ними. Но мы сказали, что аятолла Хаменеи - наш лидер".

После беспрецедентный случай произошел во время их нардаранских событий: раскрылся сговор возглавляемой Али Керимли "либеральной светской оппозиции" с Т.Багирзаде и исламистами.

До этих событий А.Керимли действовал как прозападный политик. На первый взгляд, это был парадокс. Ведь какая турбулентность произошла, что Керимли, стойкий и даже истеричный сторонник интеграции с НАТО, Евросоюзом и всем евроатлантическим пространством, вдруг изменил генеральное стратегическое направление на 180 градусов и бросился в крайности, поддержал и присоединился вербально к "духовной силе" местных псевдорелигиозных радикалов.

Что общего было у Али Керимли с Талехом Багирзаде, со сторонником и служителем "Корпуса Кодс", СЕПАХ, Кумских медресе, тегеранской теократии, которых коллективный Запад считал угрозой себе и западной цивилизации?

Более того, ближайшее окружение А. Керимли открыто поддержало радикалов, призывающих к убийствам государственных служащих и построению средневекового шариатского государства.

Неужели Али Керимли не знал о целях Т.Багирзаде, структурах и организациях, подпитывавших "независимого теолога"?

Зиц-председатель ПНФА самым безобразным, коварным способом выступал дуэтом с антагонистической по своей политической ориентации и идеологическим ценностям силой. Керимли пошел на этот шаг, уповая на активно мобилизационный коэффициент псевдорелигиозных радикалов, дабы в дальнейшем использовать их втемную для своих политических целей.

И этих "прозападников" не волновало, что путь, ведущий к свержению законной власти, был очевиден.

Ежедневно лидер фронтов призывает народ и общество к гражданскому неповиновению, социальным протестам и свержению власти. Реввождь призывает превратить Азербайджан в Йемен, Ирак, Сирию и Венесуэлу.

Каждый день Керимли вдохновляет себя и кучку преданных ему маргиналов своими речевками в социальных сетях.

Если это так, то почему бы Талеху Багирзаде, который пытается оставаться в повестке дня, не провести очередную "голодовку", дабы слыть мучеником веры, политики и демократии.

Конечно же, демократии в понимании тегеранских мулл.

Может, это новая инструкция с юга - кто знает...