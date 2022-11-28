https://news.day.az/politics/1515026.html Тойво Клаар об итогах визита в Азербайджан
Тойво Клаар об итогах визита в Азербайджан
Для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования между Азербайджаном и Арменией необходимы сдержанность и сильная политическая воля.
Об этом говорится в публикации в Twitter специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, передает в понедельник Day.Az.
Он также отметил приверженность Президента Ильхама Алиева формату, поддерживаемому ЕС.
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