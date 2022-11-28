Тойво Клаар об итогах визита в Азербайджан

Для снижения напряженности и достижения всеобъемлющего урегулирования между Азербайджаном и Арменией необходимы сдержанность и сильная политическая воля.

Об этом говорится в публикации в Twitter специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, передает в понедельник Day.Az.

Он также отметил приверженность Президента Ильхама Алиева формату, поддерживаемому ЕС.