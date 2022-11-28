https://news.day.az/politics/1515033.html Азербайджан, Турция и Туркменистан подпишут новые соглашения
Азербайджан, Турция и Туркменистан подпишут новые соглашения
Планируется подписание пяти соглашений между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Анкаре.
Он отметил, что Азербайджан, Турция и Туркменистан предпримут новые шаги по сотрудничеству в сфере энергетики.
"В ближайшее время также состоятся встречи между компаниями трех стран, работающими в этой области", - сказал Чавушоглу.
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