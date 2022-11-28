США приветствуют недавние усилия Азербайджана и Армении по прямому взаимодействию на уровне лидеров и министров иностранных дел, и старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер надеется придать еще больший импульс этому процессу, сказали Day.Az в понедельник в посольстве США в Баку.

"Посол Рикер как старший советник по переговорам на Кавказе совершает визит в регион, чтобы встретиться с высшим руководством стран. Его обсуждения будут сосредоточены на дальнейшем процессе прямых армяно-азербайджанских переговоров и решении оставшихся вопросов, чтобы проложить путь к миру, развитию и региональному сотрудничеству. В рамках своей поездки он посетит все три страны Южного Кавказа. Посол Рикер прибыл в Баку 28 ноября, после чего посетит Тбилиси и Ереван", - сказали в посольстве.

Было отмечено, что это является продолжением встречи между госсекретарем Блинкеном и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне 7 ноября и переговоров госсекретаря с ними в середине ноября.