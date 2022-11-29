Армянский прихвостень Затулин выдал новый бред об Азербайджане

Автор: Мехти Ахмедзаде

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по делам СНГ, лоббист Армении Константин Затулин периодически появляется на сцене армянских дезинформаторов и пытается своими неуклюжими речами и абсурдными заявлениями очернить Азербайджан, обвиняя нашу страну в тех или иных выдуманных бедах армянства.

То, что он является любимым персонажем для армянских журналистов, ни для кого не секрет. Затулин готов сказать армянам за их деньги что угодно и в каком угодно ключе. К примеру, на днях он опять засветился на одном из армянских информационных ресурсов, где, как всегда, наговорил кучу слов, не совместимых с реальностью.

Так отвечая на череду обвиняющих во всем Азербайджан вопросов, Затулин отметил, что "общая линия Баку является сделать как можно быстрее, чтобы все забыли проблему Нагорного Карабаха".

"Азербайджан проводит свою линию вместе с Турцией и создает проблемы и Армении, и России", - сказал купленный депутат.

Во-первых, начнем с того, что никакого "Нагорного Карабаха" на территории Азербайджана нет. Есть Карабахский экономический регион и это должны помнить все, когда пытаются что-то сказать об этом районе.

Во-вторых, у Карабаха были проблемы - это оккупация, массовые разрушения, уничтожение азербайджанского культурного наследия, мародерство. Всему был положен конец, когда армянские оккупационные силы были ликвидированы или отправлены восвояси вооруженными силами Азербайджана.

Сейчас Карабах освобожден и благодаря средствам, выделенным Фонду развития, успешно развивается и восстанавливается. Мы построили несколько аэропортов, сел, дали старт множеству проектов. И это всего лишь 2 года. Напомним слепому Затулину, как Армения 30 лет занималась лишь мародерством на этой территории. Армяне крали даже камни и ничего не построили. Так, что о каких проблемах освобожденного Карабаха он сейчас говорит, не совсем понятно. Забывать нечего, потому что нет проблем. Проблемы есть у реваншистов, которые хотят обернуть вспять новую реальность в регионе, но это все тщетно.

В-третьих, говоря о "сговоре Турции и Азербайджана", Затулин, в очередной раз, как и все купленные армянской диаспорой агенты, пытается вбить клин в отношения двух стран с Россией. Такая риторика давно уже устарела, но тем не менее поясним горе-депутату простую истину, которую знают все.

Отношения Баку и Москвы развивались и развиваются по нарастающей. Азербайджан - уникальная страна, которая умеет найти общий язык с любым государством и соседом, потому что наша политика проста - "дружба не во вред третьим странам". Что же касается отношений Турции с РФ, то процитируем самого представителя Кремля, Дмитрия Пескова, который не раз, да и буквально на днях заявил, что у Москвы и Анкары прекрасные отношения.

"Они не свободны от разногласий, они не свободны от, скажем так, точек полного непонимания друг друга, но тем не менее в этих отношениях все-таки превалирует партнерство, которое основано на взаимной выгоде. Конечно, у нас с Турцией хорошие перспективы", - сказал Песков.

Для закрепления напомним и слова Президента Владимира Путина, который в октябре этого года отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган - сильный руководитель, последовательный и надежный партнер. По словам российского лидера, есть стремление обеих сторон достигать договоренностей и, как правило, они достигаются.

Какие тут проблемы видит Затулин, понятно сразу. Он видит только проблемы, которые ему нужно видеть - выдуманные армянами. Десятки лет Армения создает их сама себе - раньше это была оккупация азербайджанских земель, в результате чего армянская экономика загнала себя в угол и до сих пор не может из него выйти, а ныне - это нежелание подписать с Баку мирный договор, который и решит все проблемы армянства. Но, к сожалению, ни Затулин, ни те, кто ему выдает гонорары, умом не блещут, чтобы это понять.