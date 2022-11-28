https://news.day.az/politics/1515094.html Джейхун Байрамов проинформировал ЕС об использовании Арменией Лачинской дороги в военных целях - ФОТО
Джейхун Байрамов проинформировал ЕС об использовании Арменией Лачинской дороги в военных целях - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал Европейский союз (ЕС) об использовании Арменией Лачинской дороги в военных целях.
Об этом Day.Az сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре