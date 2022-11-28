Джейхун Байрамов проинформировал ЕС об использовании Арменией Лачинской дороги в военных целях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал Европейский союз (ЕС) об использовании Арменией Лачинской дороги в военных целях.

Об этом Day.Az сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

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