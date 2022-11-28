Ара лява да, Рубик, лява да!

Автор: Пярвин Мирзазаде

Беглый московский олигарх армянского происхождения Р. Варданян, сбежавший из России, чтобы спасти свои капиталы, спрятанные на Западе, а ныне один из лидеров сепаратистов, незаконно проживающий на территории, где временно размещены миротворцы, вновь вылез из своей норы, где он прячется в окружении телохранителей, опасаясь азербайджанских Байрактаров.

Отправившись в Ереван, он захотел показать своим соплеменникам и покровителям, что все еще жив. Его прежняя затея с интервью по российскому каналу РБК с треском провалилась по причине того, что руководство этого канала наконец осознало, что подобные дешевые шоу могут негативно сказаться как на двусторонних азербайджано- российский отношениях, так и на рейтинге РБК в целом и отказалось от рекламы Р. Варданяна, даже за немалые уплаченные им деньги.

На этот раз беглый олигарх подсуетился и нашел для себя новую рекламную возможность. Поняв, что ждать от РБК больше нечего, Р. Варданян обратился к своему давнему дружбану и партнеру по расхищению средств из российского государственного бюджета, с которым отмыл немало средств за рубежом, к некоему господину Микаэлю Исраеляну, ныне гражданину США, проживающему на "исторической родине" мирового армянства в штате Калифорния и владельцу русскоязычного телевизионного канала RTVI, созданного в свое время бывшим олигархом М. Гусинским, ныне проживающим в Израиле.

Этот канал на русском языке, с аудиторией в несколько миллионов русскоязычных зрителей, живущих в основном за рубежом, конечно трудно сравнить с федеральным каналом РБК, который вещает на всю Россию, страны СНГ, а также на Европу и считается одним из довольно серьезных медиаресурсов, объективно освещающим ситуацию в российской экономике. Но, как говорится, на "безрыбье и рак рыба", благо бывший соотечественник и партнер много не запросил у Р. Варданяна, исходя из чувств "патриотизма" и любви к неисторической родине.

Срочно отправив в Армению съёмочную группу, во главе с длинноногой красавицей Татьяной Бур, дал указание сделать все возможное для формирования положительного имиджа восходящей "звезды" армянской политики у представителей русскоязычной армянской диаспоры на Западе.

Так как канал RTVI вещает в основном только в США, Европе и Израиле, но не в России, то Р. Варданян в своём интервью сделал упор на пропаганду своих явно не мирных взглядов среди бывших граждан СССР, проживающих в этих странах, которые утратили связь с исторической родиной и не имеют достоверной информации о событиях в регионе. Канал RTVI, который часто позиционирует себя как "независимое" средство массовой информации, в последнее время отличается тем, что готов за плату рекламировать всех и вся, лишь бы клиент был доволен.

Почти час Рубик, сделав "умный вид", лил воду, отвечая на заранее подготовленные вопросы журналистки Т. Бур, стараясь очаровать аудиторию канала своим "неподдельным" миролюбием и энтузиазмом. Правда думается, что большинство телезрителей, немного посмотрев на очаровательную ведущую, вскоре переключило свои телевизоры на другие каналы, так как внешний вид разжиревшего на украденных у русского народа деньгах, небрежно одетого Р. Варданяна ничего, кроме отвращения вызвать не мог.

Самодовольный Р. Варданян поспешил сразу рассказать сказочку о том, что мол его интервью не показали на РБК, якобы по причине азербайджанских "угроз" автору программы и его семье. Напустив туман относительно своего не вышедшего в свет интервью, Р. Варданян признался, что сейчас ходит только в окружении охраны, опасаясь возмездия со стороны азербайджанских властей. Ну а дальше зрители услышали очередную ложь и дезинформацию о планах нынешнего "государственного деятеля" несуществующего образования относительно своего будущего, из чего можно было сделать вывод, что оно у него вряд ли будет.

К сожалению, ведущая программы "Что то было?" Т. Бур, которая раньше была кстати менее ангажированной, говоря ради приличия о территориальной целостности других государств, использовала более нейтральные формулировки. Однако, после перехода на канал RTVI, полностью поменялась и пошла на поводу собеседника (для того, чтобы ещё больше понравиться хозяину канала), грубо, в нарушении всех правил журналисткой этики, использовала несуществующее название Карабахского региона "арцах", проявив открытое неуважение к международному праву и суверенитету Азербайджана.

Все интервью Р. Варданяна можно охарактеризовать как самореклама, смешанная с откровенной ложью и дезинформацией, рассчитанная на неосведомлённого слушателя и направленное на выбивание денег у диаспоры для того, чтобы потом в очередной раз "наколоть" спонсоров. Послушав Р. Варданяна можно прийти к выводу, что он, такой "великий и щедрый", пришёл, чтобы сделать армян счастливыми и для этого готов на все, даже "поделиться" своими деньгами. Но не тут то было. Дистанцируясь от официального Еревана и ненавистного премьера Никола Пашиняна, Р. Варданян, как ни старался, не смог скрыть своих амбиций в отношении вожделенного высокого кресла в Армении, хотя часто повторял, что это другое государство и дела их его не касаются.

Тогда очень интересно, с каким паспортом ездит по свету и гражданином какой страны является господин Р. Варданян, который публично отказался от российского гражданства, чтобы "спасать" соплеменников в Карабахе. Если он не гражданин Армении, а паспорт "арцаха"-это клочок бумаги, который ничего не стоит, то какую страну он представляет и как он оказался в Ереване, для того чтобы дать интервью?

Не рискнув на этот раз давать интервью на территории, где временно размещены миротворцы, чтобы не пасть жертвой внезапно появившегося Байрактара, Рубик, поехал всё-таки на свою неисторическую родину, в Армению. Может быть "новоявленный" апатрид Р. Варданян однажды раскроет тайну своего истинного гражданства, достав из широких штанин паспорт какого-нибудь экзотического острова в Карибском море. Тогда интересно, какой документ он предъявляет на посту миротворцам на въезде в Лачинском коридоре и не является ли этот факт нарушением достигнутых трехсторонних договоренностей?

Свой приезд в Карабахский регион Азербайджана Р. Варданян старался преподнести как приход новой "Мессии", сошедшей с небес "спасать" армянское население, намекая на то, что его приезд был согласован с некими влиятельными силами в Москве, которые стоят за ним. Этим новоявленный "Мессия" как бы давал понять, что он тут не случайно. А чего стоят его слова о том, что якобы "арцах" является самодостаточной территорией и сам себя полностью обеспечивает, а деньги, выделяемые из бюджета Армении мол идут только на помощь лицам, которые ранее незаконно были размещены на оккупированных азербайджанских территориях, а теперь бежали оттуда.

Отрадно, что наконец один из лидеров сепаратистов признает (чего старались не замечать ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ и другие международные посредники), что армянская сторона незаконно, в нарушение международных конвенций, размещала переселенцев на ранее оккупированных азербайджанских территориях, но его утверждения что территория Карабахского региона Азербайджана, где временно размещены миротворцы, сама себя всем обеспечивает, просто смехотворны. Ведь всем известно, что сепаратисты полностью зависят от мизерного армянского бюджета, который с трудом хватает гражданам Армении.

Говорил Р. Варданян долго и нудно. Чувствовалось, что его на долго не хватит, потому что часто повторялся и наконец проговорился, развенчав армянский миф о том, что армянское население региона составляет 150 тысяч человек, дважды повторив "новую" цифру в 120 тысяч человек, что также явно является большим преувеличением. Если Р. Варданян публично назвал данную цифру, то количество армянского населения в разы меньше.

Ну и как всегда, Р. Варданян повторил свои реваншистские угрозы, что мол если с сепаратистами не будут договариваться, то никакого мира не будет, отметив, что возможный мирный договор между Азербайджаном и Арменией их не касается. Из чего можно сделать вывод, что после этих слов антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахском регионе неизбежна.

Наобещав армянскому народу золотые горы и молочные реки, Р. Варданян явно не собирается надолго задерживаться в Карабахском регионе, зная, что стал законной целью для наказания за свои противоправные действия на территории суверенного Азербайджана. Очевидно, что главной целью Р. Варданяна является власть в Ереване, которую он надеется завоевать так же, как ранее сделал это Р. Кочарян-на штыках своих наемников, которым уже стал щедро платить из украденных в своё время в России денег. Одно ясно, что вся риторика Р. Варданяна настолько лжива и воинственна, что азербайджанская сторона разговаривать с ним не собирается и обсуждать с ним ничего не будет.

Чтобы немного легализовать свой статус, Р. Варданян вспомнил о чем ранее умалчивал. Якобы одна из его бабушек родом из Карабаха и поэтому он "вернулся" к своим корням (прямо душераздирающая история в стиле дешевых мелодрам) и имеет право жить на ее родине. С таким же успехом, по логике Р. Варданяна, весь армянский народ должен вернутся к своим историческим корням, переехать в Индию и проживать там, так как известно, что их предки пришли в Малую Азию с Индостанского полуострова.

Ну и главный постулат интервью Р. Варданяна, который не выдерживает никакой критики о том, что вопрос судьбы армянского населения Карабахского региона непосредственно связан с судьбой как Армении, так и всего мирового армянства. Это было рассчитано на "сердобольных" представителей русскоязычной армянской диаспоры, проживающей на Западе: открывайте братья карманы по шире, мне нужны ваши деньги, а свои я тратить не буду. Внешняя бравада и "оптимистическое" настроение Рубика Варданяна очень напоминает известную поговорку о том, что перед смертью не надышишься, она, как известно, следует за ним по пятам.

С одной стороны он зовёт соплеменников переезжать и делать инвестиции, а с другой стороны не торопится перевозить в Карабах собственную семью и капиталы, предпочитая, чтобы его супруга и дети тратили деньги мужа и папы в Москве, для чего и создал специальный фонд, вдали от катаклизмов и опасности. Утверждения Р. Варданяна о том, что его друзья и соратники уже едут к нему на помощь с полными карманами денег и идей- откровенная профанация, рассчитанная на провинциальных простофиль, так как никто и никуда не едет и ничего не везёт. Этим Рубик, как всегда, обманывает всех кто ему ещё верит, как в своё время в Москве, когда вывез из России почти 5 миллиардов украденных у русского народа долларов на Запад и там отмыл, разместив в зарубежных банках.

Те кто отправили Р. Варданяна в Карабахский регион для того, чтобы заморозить ситуацию для будущего реванша, в очередной раз ошиблись, думая, что этим удастся влить "новую кровь" сепаратистам и остановить процесс примирения. Как отметил Президент Ильхам Алиев, с такими как Р. Варданян и им подобными никаких переговоров быть не может, так что лява да (хватит) Рубик, лява да, остановись пока не поздно и беги сломя голову, а то никакие телохранители и покровители тебе не помогут избежать правосудия. Таких как Р. Варданян ждёт только одно-справедливая кара, которую избежать не удасться.