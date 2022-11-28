https://news.day.az/politics/1515135.html Байрамов и Чавушоглу обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня
Байрамов и Чавушоглу обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня
28 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МИД, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
Наряду с этим обсуждались вопросы координации между двумя странами по мероприятиям в рамках многосторонних площадок.
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