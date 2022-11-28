Байрамов и Чавушоглу обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня

28 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в понедельник Day.Az в пресс-службе МИД, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Наряду с этим обсуждались вопросы координации между двумя странами по мероприятиям в рамках многосторонних площадок.