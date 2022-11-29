https://news.day.az/politics/1515154.html Керим Велиев посетил посольство Азербайджана в США - ФОТО
Керим Велиев посетил посольство Азербайджана в США - ФОТО
28 ноября находящаяся с визитом в США делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым побывала в посольстве Азербайджана в США.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны, в ходе визита планируется проведение встреч делегации с военным руководством США, а также посещение в штате Оклахома "Программы партнерства со штатом".
Отметим, что в рамках визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между Азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.
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