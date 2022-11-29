https://news.day.az/politics/1515197.html В Пентагоне обсуждено военное сотрудничество Азербайджана и США
В Пентагоне обсуждено военное сотрудничество Азербайджана и США
Находящийся с визитом в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с первым заместителем председателя Объединенного комитета начальников штабов США адмиралом Кристофером Грейди, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
На встрече были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США и вопросы региональной безопасности.
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