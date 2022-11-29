В Милли Меджлисе принят в I чтении законопроект о политпартиях

29 ноября на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана был обсужден законопроект "О политических партиях".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, после обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Согласно информации, 26 июля текущего года политическим партиям, зарегистрированным в Азербайджане, было предложено представить свои предложения по новому законопроекту "О политических партиях". За прошедший период около 50 политических партий официально представили более 250 предложений.

24 октября в Милли Меджлисе состоялись общественные слушания по новому законопроекту "О политических партиях". Следующие слушания прошли 4 ноября. На основе представленных на слушаниях предложений был подготовлен обновленный вариант законопроекта.