Иран саботирует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

В октябре 2022 года после очередной эскалации между Баку и Ереваном наблюдалась активная дипломатическая деятельность в области нормализации отношений между двумя странами. Турция, США, ЕС и Россия вели переговоры с обеими столицами с целью добиться прогресса в мирном процессе. Турция считает достижение мира между Ереваном и Баку уникальной возможностью. С её точки зрения, устойчивый мир изменит весь регион от Китая до Европы. В связи с этим 6 октября в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПК) в Праге состоялась трехсторонняя встреча между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье популярного арабского издания The New Arab.

Издание отмечает, что Армения заручается поддержкой западных стран помимо помощи от Ирана и России.

"Вопреки всем усилиям Иран, по всей вероятности, решительно сопротивляется возможному мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. В отличие от Турции и России, влияние Ирана на Южном Кавказе значительно ослабло после поражения Армении в войне 2020 года. Тегеран не участвовал ни в каких договоренностях, достигнутых соответствующими сторонами. В этом контексте Иран столкнулся с тремя основными проблемами, связанными с возможным миром между Арменией и Азербайджаном.

Во-первых, Тегеран крайне щепетильно относится ко всему, что связано с тем, что азербайджанцы называют "Южным Азербайджаном" в северной части Ирана. В Тегеране считают, что устойчивый мир расширит возможности иранских граждан с азербайджанскими корнями - самого большого этнического меньшинства в стране.

Во-вторых, традиционная геополитическая стратегия Тегерана на Южном Кавказе всегда основывалась на выгодном географическом положении, а также на союзе с Арменией и партнерстве с Россией, однако Вторая Карабахская война 2020 года застала Иран врасплох. Несмотря на попытки Ирана помочь своему союзнику и содействовать доставке российского оружия в Ереван, Армения потерпела позорное поражение. Хотя Тегерану поздно менять сложившуюся ситуацию, он все еще может препятствовать процессу нормализации", - пишет The New Arab.

Как отмечает автор статьи, устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном резко изменит ситуацию и усилит влияние Турции не только на Кавказе, но и в Центральной и Южной Азии. Следовательно, Иран считает, что мир между двумя противниками ослабит его геополитическую значимость.

"Зангезурский коридор - проект по соединению Нахчывана с остальными территориями Азербайджана - может послужить тому примером. Коридор является составной частью железнодорожной сети, построенной в советское время, и пункт о восстановлении этой сети был включен в Трехстороннее заявление 2020 года, подписанное между лидерами Азербайджана, Армении и России. Этот коридор способен преобразовать регион как в экономическом, так и в геополитическом плане. Турция и Азербайджан включили пункт о Зангезурском коридоре в Шушинскую декларацию от июня 2021 года, поскольку данный проход будет способствовать развитию транспорта и связей между Анкарой и Баку", - поясняет издание.

The New Arab подчёркивает, что Тегеран мог бы стать одним из главных сторонников мира в регионе, но менталитет иранского режима, основанный на игре с "нулевой суммой", желание сохранить статус-кво, препятствовать развитию Азербайджана, а также вытеснить Турцию из Кавказа и Центральной Азии не позволяют стране разглядеть новые возможности.

"Коридор имеет геостратегическое значение и позволит Турции беспрепятственно соединить тюркский мир с ЕС. Кроме того, он позволит Анкаре обойти Иран и напрямую соединиться с Азербайджаном, а оттуда - с остальными тюркскими странами.

В прошлом месяце угрозы Ирана в адрес Азербайджана достигли своего максимума. По сообщениям, Тегеран предостерег Баку от попыток изменить, как он выразился, "историческую" границу Ирана с Арменией, а также от размещения европейских военных. Эти меры не будут приняты Тегераном и будут сопровождаться ответными мерами. Чтобы придать значимость своим угрозам, Иран недавно открыл консульство в Сюникской области Армении (Зангезур - ред), через которую и пройдет Зангезурский коридор. КСИР предложил Еревану беспилотники и занялся пропагандой, угрожающей единству и территориальной целостности Азербайджана. Параллельно с этими усилиями Тегеран продолжал подстрекать Россию против Турции.

Хотя в последние два года Москва не обращала особого внимания на призывы Тегерана, война в Украине усложнила ситуацию на Южном Кавказе. Сейчас Россия как никогда готова прислушаться к советам Ирана в стремлении сомкнуть ряды перед лицом растущего влияния Запада на Южном Кавказе. Заинтересованность России в достижении мира в регионе может показаться неискренней, однако Иран действительно стремится саботировать любое возможное соглашение между двумя странами. Так или иначе, ошибочная оценка ситуации может вызвать конфронтацию между Ираном и Азербайджаном", - резюмирует The New Arab.