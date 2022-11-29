Макрон для Пашиняна - своего рода способ почувствовать себя сильнее

Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, опубликовал в газете статью об отмененной встрече Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая была запланирована на 7 декабря в Брюсселе.

Как передает Day.Az, в статье говорится, что поскольку премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал участия также Президента Франции Эмманюэля Макрона в очередной встрече в Брюсселе, Президент Ильхам Алиев отменил эту встречу.

"С помощником Президента Ильхама Алиева Хикметом Гаджиевым связались из офиса главы Совета Европейского союза Шарля Мишеля. Было отмечено, что премьер-министр Армении согласен на эту встречу только в том случае, если в ней примет участие Президент Франции Эмманюэль Макрон. Почему требуется участие сопредседателя бывшей Минской группы, утратившей всякую легитимность в качестве арбитра, обдуманно и без какого-либо объяснения причин встав на сторону армянских националистов? Возможно, в качестве причины можно отметить то, что для Пашиняна, ослабленного поражением его страны на поле боя, наличие безоговорочного сторонника, такого как Эмманюэль Макрон - это своего рода способ почувствовать себя сильнее. Однако премьер-министр Армении должен быть осторожен", - пишет французский журналист.

По мнению Брюна, Пашинян не так уж и уверен в том, что поддержка Президента Франции является искренней. В качестве причины он упомянул тот факт, что Эмманюэль Макрон выразил желание лично присутствовать на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций во Франции (CCAF), сопредседателем которого является Мурад Папазян, въезд которого в Армению запрещен, и во время этого приема Макрон еще раз заявил, что "Франция всегда будет рядом с Арменией".

Автор подчеркнул, что если во Франции так раздувается "армянский вопрос", поднимаясь с момента последних президентских выборов, если Эрик Земмур и Валери Пекрес, бывшие кандидаты на президентских выборах во Франции, отправляются в Ереван, то для этого нет иного повода, кроме как их надежд на сбор голосов примерно 700-800 тысяч французских армян.

"Это также укрепляет их имидж "защитников "христианской" страны посреди "исламского океана", как выразился Эрик Земмур. Именно этим можно объяснить такие симпатии Эмманюэля Макрона к Армении, который решил ловить рыбу в той же воде, что и ультраправые "республиканцы" Франции", - добавил Брюн.

Автор подчеркнул, что для Президента Ильхама Алиева требование Пашиняна, естественно, неприемлемо.

"А это означает, что встреча не состоится", - пишет французский журналист, ссылаясь на заявление главы азербайджанского государства на международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", состоявшейся 25 ноября в Университете АDА.

В статье также говорится об антиазербайджанских заявлениях Макрона 9 октября этого года на французском телевидении в связи со 2-й Карабахской войной, что вынуждает Азербайджан к пересмотру усилий Франции в мирном процессе.

Брюн также пишет, что Никол Пашинян не мог не догадываться о реакции Азербайджана и знал, что отмена встречи может только порадовать Россию, давнего союзника Армении. Россия действительно не могла принять переговоры без ее участия в регионе, который она считает своим, и полагая, что Запад пытается закрепиться в регионе, воспользовавшись российско-украинским противостоянием. К тому же перспектива посредничества России вряд ли по душе Макрону, отмечается в статье.