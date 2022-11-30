Антиазербайджанское трио в действии: ложь, манипуляции, зависть

Автор: Акпер Гасанов

О том, что во Франции часто можно услышать антиазербайджанские заявления и резолюции известно давно. Этим грешат все, начиная с президента Франции Эммануэля Макрона и заканчивая французскими сенаторами, которые 15 ноября 2022 года резолюцию, призывающую правительство страны ввести санкции против Азербайджана. Совершенно очевидно, что принятие таких резолюций, как и в целом антиазербайджанская позиция огромного числа французских политиков напрямую связано с влиятельностью и щедростью армянской диаспоры Франции.

Впрочем, есть и иная причина.

"Извечное франко-английское соперничество особенно обострилось после того, как Великобритания вышла из ЕС, и теперь Франция хочет нанести Британии ответный удар, препятствуя доставке азербайджанских энергоресурсов в Европу. Вот почему французский Сенат активизировался", - заявил армянским СМИ политолог Степан Даниэлян. И он абсолютно прав. Добавлю лишь, что есть и третья сила, заинтересованная в наг6нетаннии анти-азербайджанской истерии во Франции.

Цена французского "патриотизма"

Это - Россия. Во Франции еще во времена существования СССР, было немало политиков, журналистов, общественных деятелей и деятелей культуры, имевших плотные связи с Москвой. На последних президентских выборах во Франции второе место заняла Марин Ле Пен , которая является одной из наиболее известных сторонниц укрепления международных отношений России и Франции.

Достаточно напомнить, что 17 марта 2014 года Марин Ле Пен признала законными результаты "референдума " о статусе Крыма.

"На мой взгляд, результаты референдума не вызывают никаких споров. Это было ожидаемо. И народ (Крыма), живший в страхе, бросился в объятья той страны, откуда появился, поскольку вы знаете, что Крым является частью Украины только в течение 60 лет", - заявила тогда Ле Пен, по сути одобрив аннексию полуострова.

Она неоднократно говорила о нежелании французов видеть Украину в составе ЕС. И вот, 23 ноября 2014 года прогремела сенсационная новость - AFP сообщило о получении партией Ле Пен кредита в Первом Чешско-Российском банке в размере €9 млн. А в мае 2017 года обнаружилось, что российские банки продолжили финансировать Национальный фронт и, в том числе, финансировали избирательную кампанию Ле Пен на выборах президента Франции в 2017 году. Финансирование осуществлялось в обмен на поддержку Ле Пен российской позиции по "украинскому вопросу".

И что вы думаете? В 2019 году Ле Пен заявила, что кредиты, полученные от российского банка никак не влияют на её патриотическую позицию. По сути, это было признание в коррумпированности и готовности выполнять любые приказы из России, пусть и сопровождавшееся откровенно демагогическим и циничным рассуждением о "патриотизме" Ле Пен. Когда тебе платят представители иной страны за поддержку ее преступлений - это зовется не патриотизмом. Это - торговля собой, своим именем, статусом.

Совпадение? Не думаю.

Столь подробный рассказ о российском влиянии на французскую политику был сделан не просто так. Совершенно очевидно, что и анти-азербайджанские, анти-турецкие заявления французских политиков и соответствующие публикации во французских СМИ также вполне могут быть исполнением заказа из России. Ведь, Азербайджан усиливает свои позиции на европейском рынке природного газа. На том самом рынке, с которого вытеснена Россия.

Европейский Союз успешно добился энергетической независимости от России во время войны в Украине. Об этом в конце октября сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью французской радиостанции RTL. "Сегодня мы полностью отделены от российского газа. Никто не думал, что мы сможем это сделать, потому что зависели от России. на 40%. Теперь - всего на 7%", - сказал он.

Также еврокомиссар подчеркнул, что Россия больше не является надежным партнером для России, а Европе удалось заменить 155 млрд кубометров газа из других источников. Одним из которых, вне всякого сомнения, является Азербайджан. Достаточно вспомнить про недавнее открытие газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Он связал греческую и болгарскую газовые сети, играя для Юго-Восточной Европы стратегическое значение. Ведь, помимо всего прочего, он в будущем станет транспортным мостом для доставки природного из Болгарию в Сербию, Северную Македонию, Румынию, Венгрию, а также в Украину и Молдову. Даже в Армении признали, что Азербайджан отныне играет очень важную роль для Старого Света. Естественно, что такой расклад никак не может радовать не только мировое армянство, но и Россию. Которые вполне могут действовать в одной связке, уж коли дело касается нашей страны.

В этой связи вовсе не случайны мне видится то, что французский новостной сайт Atlantico опубликовал статью под названием : "Газовое соглашение: Бакинская ловушка, или конец европейским энергетическим иллюзиям". Сразу замечу, что на этом сайте зачастую можно встретить статьи антиамериканского характера ,активно перепечатываемые российскими СМИ. Совпадение? Не думаю.

Газовые богатства Азербайджана

Что именно утверждают авторы данной статьи? Много чего разного, но одинаково лживого. К примеру, они продемонстрировали точащие "армянские уши" одних из заказчиков этой статьи , когда принялись нести привычную для СМИ РА ахинею про " военную агрессии против Армении, которая привела к многочисленным военным преступлениям, применению химического оружия и смертоносным беспилотники против мирного населения". Хорошо еще, что применении атомной бомбы нашу страну не обвинили.

Далее, авторы статьи утверждают, что "Европа не просто не смогла наказать Россию - она ослабила саму себя". Вряд ли стоит подробно доказывать абсурдность данного утверждения. Слишком очевидно, что потеря европейского рынка газа- очень болезненный удар для РФ. Как с экономической, так и с политической точки зрения.

Напомню в этой связи, что выступая на международной конференции на тему "Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика", которая прошла в Университете АДА, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал ряд важных заявлений. К примеру, глава государства указал на то, что после начала широкомасштабной е российско-украинской войны, более 10 стран обратились к официальному Баку с просьбой либо купить азербайджанский газ, либо увеличить закупаемые объемы. Какие это страны? Это - Турция, Италия, Греция, Болгария, Албания, Румыния, Венгрия, Сербия, Черногория, Хорватия, Молдова.

"Мы также продолжаем работу с зарубежными нефтяными компаниями, планируем увеличение добычи газа с существующих и новых месторождений, которые будут запущены со следующего года, в частности, с газоконденсатного месторождения "Абшерон", - отметил Президент Ильхам Алиев. И в этой связи напомню про проект Фазы-2 месторождения "Абшерон". Французская компания "Тотал энерджис" еще в июле 2012 года объявила подтвержденные в рамках этого проекта запасы природного газа в размере 350 млрд куб. м. Спустя 7 лет после бурения оценочной скважины было подтверждено, что эти запасы не меньше первоначальной оценки.

Также напомню про залежи природного газа, расположенные в глубинных пластах нефтяного блока "Азери-Чираг-Гюнешли". Азербайджанская сторона заявляет, что его запасы составляют около 200 миллиардов кубометров. Но это только примерные расчеты. В реальности все может быть куда более оптимистично. Ведь, в первые пять лет после открытия месторождения Шах-Дениз считалось, что это месторождение имеет запасы в 600 миллиардов кубометров газа, а затем оказалось, что его там в два раза больше.

Все это лишь доказывает правоту заявлений европейских политиков о том, что Азербайджан уже играет и в дальнейшем будет играть еще большую роль в деле обеспечения энергетической безопасности Старого Света. А это именно то, чему так активно противятся мировое армянство, Россия и Франция. Что, в итоге и выплескивается в виде публикаций, аналогичной той, что была размещена на сайте Atlantico.