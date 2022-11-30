30 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Польшу для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европы (ОБСЕ).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи министра.