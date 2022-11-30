https://news.day.az/politics/1515463.html Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Польшу
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Польшу
30 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Польшу для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европы (ОБСЕ).
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита также запланированы двусторонние встречи министра.
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