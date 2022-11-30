Провокация армян на границе продолжается

C 18:25 29 ноября до 00:45 30 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа Басаркечярского района, Хезиневар и Бурун Горусского района с перерывами подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района Гаджилар Лачинского района и Гарагёль.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Минобороны.