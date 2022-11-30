https://news.day.az/politics/1515493.html Керим Велиев обсудил военное сотрудничество с начальником Бюро Нацгвардии США
Керим Велиев обсудил военное сотрудничество с начальником Бюро Нацгвардии США
В рамках визита в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с начальником Бюро Национальной гвардии США генералом Дэниелем Хокансоном.
Об этом сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества в рамках "Программы партнерства со штатом", а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Во встрече принимал участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.
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