Керим Велиев обсудил военное сотрудничество с начальником Бюро Нацгвардии США

В рамках визита в США первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с начальником Бюро Национальной гвардии США генералом Дэниелем Хокансоном.

Об этом сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного сотрудничества в рамках "Программы партнерства со штатом", а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече принимал участие посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.