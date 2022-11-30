США готовы продолжать оказывать поддержку Азербайджану и Армении в мирном процессе

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно быть достигнуто как можно скорее, сказал на специальном брифинге посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, США очень заинтересованы в обеспечении мирного соглашения между сторонами и будут продолжать искать пути способствования этому.

"Ни для кого не секрет, что мы очень тесно сотрудничаем с нашими партнерами по ЕС в этом вопросе и рассматриваем также возможность развертывания инструментария ОБСЕ, которая действительно направила группу по оценке потребностей на армянскую сторону армяно-азербайджанской границы по просьбе Армении, но также очень сильно поддерживает усилия ЕС по границам", - сказал он.

Как отметил Карпентер, наряду с мирным соглашением, США надеются увидеть достижения делимитации границы как можно скорее, "чтобы в регион вернулись мир и стабильность, соблюдались права человека и безопасность всех людей, живущих в этом регионе, и мы могли бы открыть новую страницу в истории Южного Кавказа".

"Очевидно, что потребуется некоторое время, чтобы достичь этого, но мы намерены сделать все возможное, чтобы поддержать этот результат", - добавил он.