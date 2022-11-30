Армяне снова показали истинное лицо, а заодно подставили миротворцев

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В соцсетях распространилось очередное видео, доказывающее, с кем азербайджанской стороне приходится иметь дело. Нам приходится иметь дело с нелюдями. Члены незаконных армянских бандформирований, продолжающих под опекой российских миротворцев находиться на территории Азербайджана, устроили очередной показательный аки разрушения могил азербайджанцев в зоне временной ответственности РМК.

На видео три откормленных бандита топчут могилы и рушат чудом уцелевшее надгробие. Как можно увидеть на видео, остальные могилы ранее уже были разрушены. Это не первое подобное видео, с гордостью размещаемое армянскими пользователями. По всему видно, что мерзавцы очень горды своими действиями. Впрочем, это не удивительно, если вспомнить суть национальной идеи армянства, которая не предполагает для армян каких-либо морально-нравственных ограничений.

Вандалы позируют в военной форме. Примечательно, что на рукаве одного из них шеврон Внутренних войск МВД Российской Федерации. Этот факт привлекает к себе особое внимание. Двое других полностью облачены в пиксельные пижамы так называемой "армии обороны", а один бугай демонстративно выставляет перед камерой российский шеврон.

Не будем гадать, откуда он его взял. Между сепаратистами и миротворцами существует любовь и полное взаимопонимание - возможно, "дали поносить", или россияне фарцуют военной формой, или сам пузатый бандит служит в составе контингента. Много может быть версий. Вопрос тут в другом - куда смотрит миротворческий контингент? Хотя по лицу бугая видно, что относится он к древнейшим, наличие шеврона ВВ России в корне меняет взгляд на отраженный в ролике акт вандализма. Понимают ли россияне, что их таким образом подставляют? Миротворцам вполне достаточно собственных ляпов и действий, чтобы завоевать нелюбовь азербайджанского общества. А этот шеврон на рукаве армянского бандита еще более усиливает это неприятие.

Локация места, где происходит этот безобразный акт, не указывается, но все говорит о том, что происходящее имеет место в Карабахе, в зоне временной ответственности РМК. И это порождает еще один важный вопрос - почему подобное допускается миротворцами? Все, что творят армяне в зоне их ответственности, делается у них на глазах и не пресекается. А значит - поддерживается и поощряется.

То, что армяне не успели разрушить с начала 90-х, они добивают сейчас. Потому что знают, что их бандам недолго осталось хозяйничать на азербайджанской земле и никакие миротворцы не помогут им избежать возмездия.