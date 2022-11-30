Цель иранского режима в осушении озера Урмия - отдалить людей от их исторических земель

Цель иранского режима в осушении озера Урмия заключается в отдалении людей от их исторических земель.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Общественного объединения "Просвещение и исследования в области международного права" Сафтар Рагимли в ходе выступления на общественной дискуссии, посвященной осушению озера Урмия.

"Несмотря на то, что было подписано много документов по проблеме озера Урмия, решения остаются на бумаге. Озеро Урмия, о котором с болью отзывается население, проживающее на прилегающих территориях, большинство из которых составляют азербайджанцы, расположено между провинциями Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан, одними из крупнейших провинций Ирана", - сказал он.

Рагимли сказал, что процесс осушения озера Урмия, способствует углублению экологического кризиса в регионах, где проживает большинство наших соотечественников в Иране, что вызывает серьезную озабоченность.

"Цель иранского режима в осушении озера - отдалить людей от их исторических земель. Также понятна сущность политики иранского режима в регионе", - отметил он.