Осушение озера Урмия - дискриминация в отношении азербайджанцев

Осушение озера Урмия представляет собой дискриминацию в отношении азербайджанцев.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в ходе "круглого стола" на тему "Крик озера Урмия" сказала уроженка Тебриза, ныне проживающая во Франции азербайджанский исследователь в сфере защиты прав иранских азербайджанцев Жаля Тебризли.

Она отметила, что большая часть озера Урмия осушена.

"14 миллионов человек должны переехать оттуда. Потому что это оказывает серьезный вред их здоровью. Каждый из нас должен выразить протест против этого. Если будут соляные ветры, то они доберутся до Тегерана",- сказала Тебризли.

Говоря о проблеме языка, она отметила, что азербайджанцы в Иране не могут использовать свой родной язык.

"Мы являемся там нацией, а не этническим меньшинством. Однако мы не можем использовать там наш родной язык, и это оскорбляет нас. Наши дети не могут получить образование на родном языке. Также угнетению подвергаются и наши женщины. Их права не признаются", - добавила Тебризли.