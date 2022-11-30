Армения готовит новую провокацию на условной границе с Азербайджаном?

Армения, похоже, готовит новую провокацию на условной границе с Азербайджаном, сообщает Day.Az.

Так, сегодня мэрия города Джермука (Истису - ред) разместила на своей странице в Facebook публикацию, где говорится, что в Истису очищаются, приводятся в порядок и обустраиваются убежища.

Пост был сопровожден фотографиями. Однако примечательно, что публикация была удалена вскоре после размещения.

Напомним, 13-14 сентября в районе населенного пункта Истису на условной азербайджано-армянской границе была предотвращена масштабная провокация Армении.