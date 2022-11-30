https://news.day.az/politics/1515584.html Армения готовит новую провокацию на условной границе с Азербайджаном? - ФОТО
Армения готовит новую провокацию на условной границе с Азербайджаном? - ФОТО
Армения, похоже, готовит новую провокацию на условной границе с Азербайджаном, сообщает Day.Az.
Так, сегодня мэрия города Джермука (Истису - ред) разместила на своей странице в Facebook публикацию, где говорится, что в Истису очищаются, приводятся в порядок и обустраиваются убежища.
Пост был сопровожден фотографиями. Однако примечательно, что публикация была удалена вскоре после размещения.
Напомним, 13-14 сентября в районе населенного пункта Истису на условной азербайджано-армянской границе была предотвращена масштабная провокация Армении.
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