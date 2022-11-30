В Иране проводится политика ассимиляции тюрков.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в ходе "круглого стола" на тему "Крик озера Урмия" сказал уроженец Тебриза, ныне проживающий во Франции правозащитник, историк-исследователь Машалла Разми.

"В Иране азербайджанцы подвергаются дискриминации. Иранские власти не хотят, чтобы азербайджанцы развивались",- сказал Разми.

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