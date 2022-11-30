Политические режимы Ирана и Армении по сути одинаковы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал политический обозреватель Эльчин Мирзабейли в ходе выступления на общественной дискуссии, посвященной проблеме осушения озера Урмия.

Он отметил, что Иран ничем не отличается от Армении.

"Наши соотечественники на юге страдают от иранского режима. Начиная со статистических документов, которые Иран представил в международные организации о проживающих там народах, вся его политика основана на фальсификации. Данная информация представляется Ираном ​​не по признаку национальной принадлежности, а по понятию сект и религии", - сказал Мирзабейли.

Он отметил, что в Иране в настоящее время действуют более 50 армянских школ.

"Армянский язык преподается в углубленной форме. Однако нет факта существования школы, в которой проводилось бы преподавание на азербайджанском языке, его углубленное изучение в Южном Азербайджане на территории государства под названием Иран, его нет и в представленных в ООН документах", - сказал Мирзабейли.

Говоря о проблеме осушения озера Урмия, он сказал, что Иран тем самым совершает экологический террор, а также пытается стереть следы международной культуры, уничтожить память нации.