Забвение поддакивающего армянам генерала Волкова

Автор: Мехти Ахмедзаде

После капитуляции Армении в 44-дневной войне на территории Азербайджана был размещен российский миротворческий контингент, деятельность которого оговорена Трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. До определенного момента, пока контингентом руководили Мурадов и Анашкин, с которыми у Баку сложились здоровые рабочие отношения, на деятельность миротворцев, в основном, ничто не бросало тень. Но с приходом генерал-майора Андрея Волкова, который показал себя не нейтральной фигурой, а начал поддакивать сепаратистам, начались проблемы в деятельности РМК.

Во-первых, наигрубейшим образом искажаются или неуважаются азербайджанские топонимы Карабаха. Вместо них используются армянские лже-названия, в частности "Нагорный Карабах" вместо Карабахский экономический район. В то же время в ежедневном бюллетене, публикуемом на сайте минобороны РФ, азербайджанские села обозначаются неправильнами наименованиями.

В последние время Баку не раз и терпеливо обращался к РМК с просьбой не указывать выдуманные армянами лже-топонимы, но реакции до сих пор никакой нет. Не реагирует как сам не поддерживающий нейтральную позицию Волков, так и соответствующие госструктуры РФ, в частности, минобороны и МИД.

Напомним, что в начале этого года Азербайджан и Россия подписали Договор о союзническом взаимодействии (полный текст можно прочитать тут) некоторыми из пунктов которого являются следующие:

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой.

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика выражают готовность к проведению безотлагательных консультаций в случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из Сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы безопасности одной из Сторон, а также в случае угрозы возникновения такой ситуации в целях ее урегулирования.

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика воздерживаются от любых действий, наносящих, по мнению одной из Сторон, ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. В этих целях они создают постоянно действующий механизм консультаций по линии министерств иностранных дел двух стран.

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны.

- Российская Федерация и Азербайджанская Республика объединяют свои усилия в противодействии и нейтрализации угроз международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговли людьми и преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также других новых вызовов безопасности.

Волков успешно нарушает все эти пункты договора, закрывая глаза, во-первых, на сигналы Баку, во-вторых, на незаконную деятельность армянских сепаратистов и реваншистов, которые настроены подорвать хрупкий мир любыми возможными и невозможными способами.

Подобное пренебрежительное отношение РМК на фоне успешного и всестороннего развития азербайджано-российских отношений вызывает удивление, особенно у азербайджанской общественности, ведь топонимы в Карабахе - это чувствительный вопрос, поэтому Баку, обращаясь к миротворцам, доводит до сведения требование общества.

Примечательно, что проармянское поведение Волкова стало еще больше пробуждаться после приезда засланца, мошенника без гражданства Рубена Варданяна.

Напомним, что на прошлой неделе в МИД Азербайджана заявили, что армяне злоупотребляют Лачинской дорогой для незаконной военной деятельности и совершают провокации против Азербайджана. В последнее время обстрелы позиций азербайджанской армии участились. Причем огонь ведется сразу по нескольким направлениям, порой даже несколько раз в день.

Терпение - это добродетель, и Азербайджан ею в полной мере обладает. Но никому не должно казаться, что терпение Баку бесконечно. Много мы не требуем. Все, что нужно, - это уважать подписанные договора и взятые на себя обязательства и уважать нашу страну. Поэтому, ввиду слепоты Волкова и других заинтересованных в этой слепоте лиц, Милли Меджлис направит в Госдуму, Минобороны РФ и другие российские инстанции требование немедленно перестать использовать армянские топонимы.

Миротворческая миссия России в армянонаселенной части Карабахского региона Азербайджана - эта та возможность, которой российская сторона просто обязана была воспользоваться, чтобы укрепить свои позиции в регионе и показать себя истинным другом и союзником Азербайджана. И для этого не нужно было делать ничего особенного. Достаточно выполнять свои обязательства.

Всякие французские коррумпированные политики незаконно посещают Карабах - миротворцы не знают, как они там оказались.

В Карабах поставляется оружие - проверяющие все автомобили миротворцы не видят это оружие.

Армения до сих пор не вывела с территории Азербайджана свои вооруженные формирования - миротворцы бездействуют.

Примеров много, перечислять досконально каждое нарушение Трехстороннего заявления и договоренностей не будем, но Волков должен понимать, что его бездеятельность стала достаточно раздражающим фактором в отношении азербайджанского общества к российской стороне.

Это и странные искаженные карты "миротворческой деятельности", и невключение в ежедневные бюллетени преступных действий сепаратистов, и педалирование взятых из армянских источников "фактов" и многое другое.

Вся информация из зоны ответственности миротворцев в Минобороны России отправляется руководством РМК. И в каком виде она попадает в бюллетени, зависит от того же Волкова. Товарищ генерал не считается с заявлениями не только Президента Азербайджана, но и с официальной позицией Российской Федерации, неоднократно озвученной и его собственным руководством. Россия, как следует из всех этих заявлений, полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. А значит, употребление названия "Нагорный Карабах" при том, что подобного топонима на территории суверенной страны не существует, означает намеренную провокацию и попытку столкнуть Баку и Москву.

Для чего это нужно Волкову и прочим "стратегам", непонятно, но он предает интересы своего государства в угоду армян.

В этот нелегкий период, когда дела России идут все хуже день ото дня, ей нужна хоть какая-то стабильность хоть с кем-то из своих соседей. Азербайджан не из тех, кто наносит удар в спину. Наоборот, даже негативные моменты в деятельности РМК здесь стараются не педалировать.

Но у всего есть предел. Почти неделю просим не использовать армянские лже-топонимы, но Волков ушел в забвение и, по всему видимому, не собирается отвечать. Неспособность генерал-майора достойно исполнить свой служебный долг наводит тень на деятельность миротворческой миссии. Придется решать вопрос, наверное, жестче.