https://news.day.az/politics/1515635.html Джейхун Байрамов участвует в конференции в Польше - ФОТО
Джейхун Байрамов участвует в конференции в Польше - ФОТО
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в конференции на тему "Новые реалии в регионе: архитектура безопасности и перспективы устойчивого мира на Южном Кавказе".
Как сообщает в среду Day.Az, конференция проходит в Варшаве (Польша) с участием более 30 европейских мозговых центров и академий.
Отметим, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится в рабочей поездке в Польше для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
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