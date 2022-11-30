Армяне обстреляли Шушу и Агдам

30 ноября с 14:40 до 15:50 члены незаконного армянского вооруженного отряда с территорий Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии в Шушинском и Агдамском районах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.