https://news.day.az/politics/1515668.html Армяне обстреляли Шушу и Агдам - Минобороны
Армяне обстреляли Шушу и Агдам - Минобороны
30 ноября с 14:40 до 15:50 члены незаконного армянского вооруженного отряда с территорий Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции нашей армии в Шушинском и Агдамском районах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
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