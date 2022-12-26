Симоньян хочет уголовную ответственность против себя и Кеосаяна

Армянская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян решила на Рождество попробовать себя в роли святой и самой правильной, опубликовав проповедническое видео обращение, в котором призвала должностных лиц РФ перестать врать в следующем году и предложила ввести уголовную ответственность для тех, кто "не перестанет врать".

"Врать перестать нужно на всех уровнях. Поскольку сейчас Новый Год, не будем никого расстраивать, тыкать пальцами, а просто попросим - сделайте нам, народу своему, новогодний подарок: прекратите врать, пожалуйста", - трактует лицемерная Марго, вся жизнь которой построена на лжи.

Таким образом, под новогоднюю проповедь Симоньян попадают также все те, с кем она имеет дело, постоянно пропагандируя ненависть, в частности, в отношении Азербайджана - это, в первую очередь, сожитель Тигран Кеосаян. Ну, а далее по списку - Соловьев, Багдасаров, Карнаухов, Сатановский и др., кто дышит враньем и живет за его счет.

Все эти лица не раз распространяли лже-новости о нашей стране, продвигали армянскую повестку по заказу армянской диаспоры, откровенно опускали правдивые сведения и факты, пытаясь нанести урон имиджу Азербайджана.

С первых секунд просмотра обращения Симоньян направшивается вопрос - а готова ли она на самом деле понести уголовную ответственность вместе со своим мужем за то, что они годами пропагандировали ненависть к азербайджанцам, представляя публике заведомо ложную информацию?

Вопрос, конечно, риторический, ибо по ролику сразу видно, что лицемерка показывает свое актерское мастерство, хотя оно и не ахти.

Притворяющаяся патриотами России парочка Симоньян-Кеосаян, занимающиеся лишь паразитирующей деятельностью в российских СМИ, постоянно мешают интересам Москвы. Стоит лишь напомнить факт, как работа Маргоши привела к тому, что RT заблокирован почти на всем Западе, хотя должен был быть рупором Москвы, чтобы доводить западным странам ту или иную позицию РФ. Инструмент оказался потерян из-за патологии Симоньян врать без тормозов.

Под руководством бездарной армянской пропагандистки некогда авторитетные издания стали источниками фейков, провокаций, рассадниками ненависти, что нанесло удар по имиджу России на международной арене. Ни у кого на счету нет столько провалов и скандалов, сколько у Симоньян и ее муженька. Являясь главой некоторых российских государственных информационных агентств, Маргарита должна придерживаться официальной позиции Москвы, а не устраивать провокации, которые идут против российских интересов.

Но дадим Симоньян шанс. Может быть она действительно, искренне хочет остановить поток лже-пропаганды. Совершенно не верится. Интересно, сколько секунд она продержится перед тем, как сказать очередную ложь в эфире? Как бы там ни было, посмотрим. В первую очередь надо начинать с самой себя. В противном случае Марго вместе с мужем обязаны будут в новом году первыми пойти в правоохранительные органы и заявить, что они хотят понести уголовную ответственность, ведь только понеся наказание можно себя оправдать.