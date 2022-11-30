Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 2 декабря.

Как сообщает в среду Day.Az, в нее включены 26 вопросов.

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