https://news.day.az/politics/1515689.html Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана
Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана
Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 2 декабря.
Как сообщает в среду Day.Az, в нее включены 26 вопросов.
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