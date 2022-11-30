Утверждены Положение и санитарно-защитная зона Баситчайского природного заповедника

В Азербайджане утверждены положение и санитарно-защитная зона Баситчайского государственного природного заповедника.

Как сообщает в среду Day.Az, это отражено в постановлении Кабинета министров Азербайджана.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.

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