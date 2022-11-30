Посол Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Королю Нидерландов

Новоназначенный посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Королю Нидерландов Виллему-Александру.

Как передает в среду Day.Az, об этом Мустафаев написал на своей странице в Twitter.

"Укрепление политического диалога, сотрудничества в экономике, науке и культуре, в сфере молодежных обменов будет на первом месте в нашей повестке дня", - говорится в публикации.