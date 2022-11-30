https://news.day.az/politics/1515709.html Посол Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Королю Нидерландов - ФОТО
Посол Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Королю Нидерландов - ФОТО
Новоназначенный посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Королю Нидерландов Виллему-Александру.
Как передает в среду Day.Az, об этом Мустафаев написал на своей странице в Twitter.
"Укрепление политического диалога, сотрудничества в экономике, науке и культуре, в сфере молодежных обменов будет на первом месте в нашей повестке дня", - говорится в публикации.
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