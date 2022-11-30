Армяне обстреляли Кяльбаджар

30 ноября в 19:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бязирхана Кяльбаджарского района.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Отмечается, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.