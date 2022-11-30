Предложены изменения в Миграционный кодекс Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, данный вопрос обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменению, виза для личного визита будет выдаваться иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим на основании нотариально заверенного письма-приглашения от гражданина Азербайджана; иностранца, постоянно проживающего в Азербайджане, или лица без гражданства, трудового мигранта, имеющего разрешение на временное проживание в Азербайджане, иностранца, обучающегося в Азербайджане, или лица без гражданства (только для членов семьи этого трудового мигранта или обучающегося иностранца и лица без гражданства), учредителей юридических лиц Алятской экономической зоны, иностранцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в данной зоне.