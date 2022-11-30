Проигранная игра Макрона и провокационная бумажка против Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Нижняя палата Национального собрания Франции единогласно приняла резолюцию с требованием "прекратить агрессию Азербайджана против Армении". Как радостно сообщают армянские СМИ, французские депутаты "осуждают военную агрессию Баку развязанную 13-14 сентября и призывают правительство Франции обсудить вопрос создания в "арцахе"(Карабахе) гуманитарного офиса, оказания содействия Армении, в частности, в оборонной сфере".

Безусловно, это провокация. Очередная, ожидаемая, традиционная для Франции. Но, для начала упомяну о том, что председатель комиссии по внешним связям Национального собрания Эдуард Агаджанян сделал заявление. Он ответил на вопрос, говорит ли отмена встречи премьер-министра Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая была намечена на 7 декабря, о тупике в переговорном процессе и возможности новых приграничных столкновений?

"Мы не считаем ситуацию тупиковой. Мы всего лишь фиксируем, что было четкое соглашение, и Республика Армения не отказывается от этого соглашения", заявил он. Да, конечно, Агаджанян попытался совершить традиционный армянский маневр, свалив все с больной головы на здоровую. Истина, как известно, состоит не в отказе официального Баку от переговоров с РА. Этого нет. Азербайджан всего лишь указывает на неуместность расширение формата переговоров за счет президента Франции Эммануэля Макрона.

Ведь он позволил себе новую партию лживых заявлений, спустя всего пару недель после четырехстороннего саммита в Праге, когда Азербайджан согласился на расширение прежнего, успешного трехстороннего формата до четырехстороннего. Это был жест доброй воли со стороны официального Баку. Но, второго шанса, после скандальных и лживых заявлений Макрона, решено было не давать.

Причем, выступая на саммите СНГ в Астане, Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал, что Макрон использует дворовый лексикон. Глава нашего государства назвал оскорбительными, лживыми, неприемлемыми и провокационными обвинения Макрона в "оккупации" Азербайджаном своих же территорий в Карабахском экономическом районе. То есть, сначала, образно говоря, было преступление, а потом наказание. И все попытки официального Еревана утверждать обратное- бесполезная трата времени.

Особенно, после сегодняшней резолюции Нижней палаты Национального собрания Франции. Да, эта резолюция, как и принятая 15 ноября Сенатом Франции, носит рекомендательный характер. И я убежден в том, что представители официального Парижа сейчас примутся утверждать, что данная резолюция не отражает официальной позиции Франции. Это будет традиционное французское лицемерие.

В том числе и потому, что голосование, тогда и сейчас, было проведено в худших традициях съездов КПСС, где все голосовали "за". Плюс, мы же видим, что за всеми этими провокациями видны уши президента Франции Макрона, соратники которого выдвигали и принимали эти провокационные резолюции. Да, именно Макрон умудрился довести азербайджано-французские отношения до столь опасной черты, за которой - полный разрыв дипломатических отношений.

Мы все помним, что 25 ноября 2020 года, Сенатом Франции также была принята резолюция, призывающая правительство страны признать "независимость арцаха". Позже, 3 декабря 2020 года, Национальное собрание и нижняя палата парламента также приняли провокационные резолюции в поддержку Армении и карабахских сепаратистов. Правда, ни одну из них Макрон так и не подписал.

Но нет никаких сомнений в том, что это его игра. Заранее проигранная. Потому, что нет на свете никакой силы, способной заставить Азербайджан действовать вопреки нашим национальным интересам. Мы все помним, сколько провокационных, лживых и не опирающихся на исторические факты резолюций было принято против братской Турции. Франция шла и продолжает идти во главе колонны провокаторов. Но, изменили ли ее действия что-то? Вовсе нет.

Турция никогда не признавала, не признает сейчас и не признает в будущем обвинения в фальшивом, мифическом "геноциде армян". Точно так же и сейчас, никакие резолюции французских парламентариев, сенаторов не изменят позиции официального Баку. Азербайджан слишком долго ждал от мирового сообщества справедливости, действий согласно международному праву и резолюциям ООН, чтобы позволять кому-то пытаться украсть у нас победу в 44-дневной Отечественной войне.

Да, мы понимаем мотивы Франции. Она оказалась вышвырнута за борт геополитических процессов в нашем регионе, после нашей исторической победы. Она мечтала бы вернуть себе хотя бы тот статус, что был у нее в период существования Минской группы ОБСЕ. Но все это - напрасные надежды. Азербайджан слишком силен, влиятелен, чтобы на него оказывали давление те, кто действуют по наущению армянской диаспоры, мирового армянства. И нынешнее провокационное решение Нижней палаты Национального собрания Франции лишь в очередной раз доказывает правоту позиции официального Баку, отказавшегося от дальнейших переговоров с РА при участии Макрона.