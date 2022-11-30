https://news.day.az/politics/1515739.html Антиазербайджанская резолюция подрывает остатки доверия к Франции - Натали Гуле
Антиазербайджанская резолюция подрывает остатки доверия к Франции - Натали Гуле
Источник: Агентство международной информации Trend
Принятая Национальным собранием Франции антиазербайджанская резолюция подрывает доверие к Парижу,
Как передает Day.Az, об этом сказала в среду Trend сенатор Франции Натали Гуле.
Она была единственной среди 296 членов Сената, проголосовавшей ранее против этой резолюции.
"Они слушают только одну сторону. Франция находится под влиянием армянского лобби", - сказала сенатор.
Гуле отметила, что эта резолюция не изменит того факта, что Карабах - это Азербайджан.
"Данная резолюция только подорвет доверие к моей стране. Я не могу бороться со всеми в одиночку", - заключила она.
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