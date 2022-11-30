Антиазербайджанская резолюция подрывает остатки доверия к Франции

Источник: Агентство международной информации Trend

Принятая Национальным собранием Франции антиазербайджанская резолюция подрывает доверие к Парижу,

Как передает Day.Az, об этом сказала в среду Trend сенатор Франции Натали Гуле.

Она была единственной среди 296 членов Сената, проголосовавшей ранее против этой резолюции.

"Они слушают только одну сторону. Франция находится под влиянием армянского лобби", - сказала сенатор.

Гуле отметила, что эта резолюция не изменит того факта, что Карабах - это Азербайджан.

"Данная резолюция только подорвет доверие к моей стране. Я не могу бороться со всеми в одиночку", - заключила она.