Прошло два года со дня освобождения от оккупации Лачинского района Азербайджана

Прошло два года со дня освобождения Лачинского района Азербайджана от армянской оккупации.

Как сообщает Day.Az, согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Лачинский район был очищен от вооруженных сил Армении и возвращен Азербайджану 1 декабря.