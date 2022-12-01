Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двусторонней повестки дня

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках прошедшего в Польше 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Как передает в среду Day.Az, об этом азербайджанский министр написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе встреч были обсуждены вопросы повестки между двумя странами и дальнейшие совместные шаги.

"Азербайджан и Турция всегда вместе, одна нация, два государства", - говорится в публикации.