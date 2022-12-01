https://news.day.az/politics/1515744.html Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двусторонней повестки дня
Байрамов и Чавушоглу обсудили вопросы двусторонней повестки дня
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках прошедшего в Польше 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Как передает в среду Day.Az, об этом азербайджанский министр написал на своей странице в Twitter.
По его словам, в ходе встреч были обсуждены вопросы повестки между двумя странами и дальнейшие совместные шаги.
"Азербайджан и Турция всегда вместе, одна нация, два государства", - говорится в публикации.
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