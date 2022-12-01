Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала антиазербайджанскую резолюцию, принятую Национальной ассамблеей Франции.

Как сообщает Day.Az, об этом Лейла Абдуллаева поделилась в своем аккаунте в Twitter.

"Вниманию Национальной ассамблеи Франции:

Армения удерживала азербайджанские территории под оккупацией 30 лет, нарушила фундаментальные права миллиона азербайджанцев, совершила военные преступления и опустошила регион. Все это время вы молчали. Заговорив сейчас, вы лишь препятствуете миру!",- отметила Лейла Абдуллаева.