Посол Анар Иманов вручил верительные грамоты президенту Хорватии

Посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов вручил верительные грамоты президенту этой страны Зорану Милановичу.

Как передает Day.Az, президент Хорватии З.Миланович поздравил Анара Иманова с назначением на должность посла в Хорватии и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Президент подчеркнул важность продолжения взаимных визитов на высоком уровне между Азербайджаном и Хорватией, активизации политического диалога и взаимной поддержки на различных площадках.