https://news.day.az/politics/1515766.html Посол Анар Иманов вручил верительные грамоты президенту Хорватии - ФОТО
Посол Анар Иманов вручил верительные грамоты президенту Хорватии - ФОТО
Посол Азербайджана в Хорватии Анар Иманов вручил верительные грамоты президенту этой страны Зорану Милановичу.
Как передает Day.Az, президент Хорватии З.Миланович поздравил Анара Иманова с назначением на должность посла в Хорватии и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Президент подчеркнул важность продолжения взаимных визитов на высоком уровне между Азербайджаном и Хорватией, активизации политического диалога и взаимной поддержки на различных площадках.
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