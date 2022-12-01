https://news.day.az/politics/1515778.html Минобороны Азербайджана опровергло фейк армян
Минобороны Азербайджана опровергло фейк армян
Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 30 ноября в 22:35 подразделениями азербайджанской армии из стрелкового оружия различного калибра позиций армянских ВС является полностью ложной и не соответствует действительности.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем информацию, распространенную министерством обороны Армении", - говорится в сообщении.
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