В Армении изучили "социально-экономическое развитие экономики страны в 2022 году". Конечно же, ни о каком "развитии экономики" тут говорить нельзя и цифры соответствующие.

Согласно отчету, с января по октябрь в Армении сохраняются риски нестабильности. В сентябре индекс экономической активности замедлился. Хлеб и мучные изделия подорожали аж на 20,7 и 25,2 процентов соответственно. Пострадал также обменный курс.

Напомним, что в середине ноября министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян заявил, что бедность в стране может вырасти вплоть до 50% населения. Ранее этот показатель достиг 48%, часть населения вовсе голодает.

По данным статистического комитета, в июне 2022 года по сравнению с июнем предыдущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Армении выросли на 17,1%, одежду и обувь - на 10,5%, жилищно-коммунальные услуги (вода, электричество, газа) - на 6,7%.

Двузначная инфляция наблюдалась в ценах и на мясо (11,6%), молочные продукты и яйца (11%). Цены на овощи и фрукты выросли соответственно на 45,8% и 16,2%. Выросли также цены на алкогольные напитки и табачные изделия (8,1%), сахар (6,9%), масла и жиры (5,1%).

Следует также отметить, что в 2021 году в Армении была зафиксирована самая высокая инфляция за последние десять лет - 7,7%.

При этом всем, как сообщает газета "Грапарак", на организацию детского Евровидения было потрачено почти 5 млрд. драмов. Очевидно, что армянское правительство не может правильно распределять средства и принимать верные и важные решения для стабилизации экономики, которая возможна, в частности, при подписании мирного договора с Азербайджаном.