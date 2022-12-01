https://news.day.az/politics/1516056.html Армения должна ответить на конструктивное предложение Азербайджана - Джейхун Байрамов
Армения должна ответить на конструктивное предложение Азербайджана - Джейхун Байрамов
Роль некоторых третьих сторон в разжигании реваншистского поведения Армении вызывает большую обеспокоенность, поскольку побуждает ее к усилению военных провокаций и использованию воинственной риторики.
Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ.
Министр отметил, что Армения должна ответить на конструктивное предложение Азербайджана и использовать историческую возможность для нормализации отношений с Азербайджаном и другими соседними государствами.
"Это проложит путь к миру, безопасности и сотрудничеству в регионе", - добавил министр.
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