Имена иранских диверсантов, незаконно прибывших в Карабах

Стали известны имена и фамилии членов иранской террористическо-диверсионной группы, незаконно прибывших на территорию Карабахского региона Азербайджана.

Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo представляет вниманию список имен:

- Мохмади Вахаб Мехрали

- Хейдари Абдолла Алах Рам

- Мохмади Дариуш Аваз

- Амиритолмарани Эльза Мохаммад

- Фарзад Надер из Салахшури Дурак

- Мохаммад Ареф Хоссейн

- Алмасиан Нежад Эбрагим Мохаммад

- Мохмади Абдолла Мехр Али

- Мохмади Насрулла Мехр Али

- Сафари Хоссейн Хатам

- Кураванд Тахт Кэррот Али Шир Хоссейн

- Мохаммад Омид Мехр Али

- Мохаммади Мохтар Бар Ахмад

- Салахшури Доураки Керамат Надер.

Отмечается, что имена некоторых вышеуказанных лиц могут быть неточными.

Напомним, что российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, пропустили 14 граждан Ирана на территорию Карабахского региона. Они прибыли в Ханкенди около 13:00-14:00 24 ноября в одном транспортном средстве через пост миротворцев и в настоящее время находятся там. Примечательно, что 12 из 14 человек - выходцы из одного региона Ирана - города Изе на юго-западе страны. Отметим, что большинство населения провинции Хузестан, где расположен Изе, составляют армяне и армянский язык является здесь одним из широко распространенных.