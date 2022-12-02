Главы МИД Азербайджана и Швеции обсудили перспективы сотрудничества стран

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в 29-м заседании Совета министров ОБСЕ в городе Лодзь встретился с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Биллстрёмом.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки сотрудничества, события, происходящие в регионе и в мире.

Стороны отметили наличие между двумя странами взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Была выражена уверенность в успешной реализации сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в контексте председательства Швеции в Совете Европейского союза в 2023 году, совместной работы по достигнутым соглашениям.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал коллегу о новых реалиях, сложившихся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на постконфликтном этапе, деятельности Азербайджана по продвижению мирной повестки и восстановительно-строительных работах, проводимых в регионе. Вместе с тем министр проинформировал о препятствиях, чинимых Арменией в рамках переговорного процесса, нарушении ею обязательств по достигнутым соглашениям и провокациях, совершенных Арменией, включая минную угрозу.

Тобиас Биллстрём отметил потенциал для развития существующих отношений между Азербайджаном и Швецией в различных сферах. С удовлетворением было отмечено, что развитию сотрудничества способствовали совместные мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Также была подчеркнута важность продолжения диалога на политическом уровне.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.