Азербайджанские чиновники будут проводить мониторинги и расследования где угодно

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" в оперативном порядке прибыли в Карабахский экономический район страны, чтобы разобраться с незаконной деятельностью армян по добыче золота на этой территории.

Как сообщили в минэкологии, на основании запроса министерства экологии и природных ресурсов министерство обороны Азербайджана обратилось к командованию российских миротворческих сил по вопросу направления на территории их временной дислокации специалистов соответствующих азербайджанских структур для расследования и мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией полезных ископаемых на этих территориях Азербайджана, и связанных с этим экологических последствий. После чиновники при сопровождении проехали в Ханкенди, где с командованием РМК будет обсуждаться осуществление деятельности группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы, и связанных с этим экологических последствий. Общественность будет проинформирована об итогах переговоров.

Армяне, как это обычно бывает, встретили эту череду событий с истерикой, распространяя лже-новости о том, что Азербайджан якобы перекрыл Лачинский коридор. Панические выкрики в армянских СМИ сопровождались даже такими абсурдными заявлениями о "приближении гуманитарной катастрофы". Не будем удивлены, если появятся сообщения о конце света и восстании машин.

Конечно, перекрыть Лачинский коридор для Баку не проблема ввиду многочисленных нарушений Арменией трехстороннего заявления, в частности, незаконного ввоза оружия, но ничего из перечисленного, не было. Никакой военной акции и блокады. Весь этот выдуманый бред преследует одну цель, чтобы восприпятствовать мониторингу азербайджанских чиновников и продолжить дальше заниматься незаконной деятельностью по добыче золота и других полезных ископаемых.

Тут хотим подчеркнуть, что сколько бы ни истерили остатки сепаратизма, мониторинг и расследование будут непременно проведены, так как это суверенная территория Азербайджана. Напомним, что она лишь временно(!) находится под контролем российского миротворческого контингента. Кто бы ни сопротивлялся, сотрудники азербайджанских министерств, в том числе и экологии, имеют полное право проводить мониторинги по всей территории страны и продолжат это делать. Вне зависимости от того, есть на той или иной территории РМК или нет.

Армяне на протяжении 30 лет оккупации разворовали природные ресурсы нашей страны, загрязняли наши реки, выжигали поля, разрушали дома. Теперь, когда Карабах освобожден и мы вернулись на свои законные и исторические земли, прервав эти преступные действия, делать это больше не получится. Азербайджанские чиновники продолжат прибывать куда надо, когда надо, проводить мониторинги, расследования и переговоры при любых нарушениях законов нашей страны. А те, кому это не нравится, будут молчать в тряпочку. Армяне давно должны были бы уже понять, что от таких визитов азербайджанских чиновников их никто не спасет. Ни миротворцы, ни мировое сообщество, ни кто-либо еще.