https://news.day.az/politics/1516660.html Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию
4 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
В рамках визита министр Джейхун Байрамов встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и примет участие в двусторонних мероприятиях.
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