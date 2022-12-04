Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Россию

4 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В рамках визита министр Джейхун Байрамов встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и примет участие в двусторонних мероприятиях.