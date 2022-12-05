https://news.day.az/politics/1516769.html Кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих - ФОТО - ВИДЕО
Кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключённым между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.
Учения, проводимые с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции, охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.
Day.Az со ссылкой на Trend TV представляет эксклюзивные кадры учений:
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