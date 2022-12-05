Кадры совместных учений азербайджанских и турецких военнослужащих

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключённым между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, проводятся совместные азербайджано-турецкие учения.

Учения, проводимые с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции, охватывают город Баку и территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Day.Az со ссылкой на Trend TV представляет эксклюзивные кадры учений: