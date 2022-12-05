Основная ответственность в процессе нормализации лежит и должна лежать на азербайджанской и армянской сторонах.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

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