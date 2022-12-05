На въезде в Лачинский коридор будет создан мини-таможенный пост

На въезде в Лачинский коридор, на условной азербайджано-армянской границе будет создан мини-таможенный пост.

Как передает Day.Az, об этом в своем заявлении азербайджанским журналистам сказал командующий миротворческими силами РФ, временно дислоцированными в Карабахе, Андрей Волков.

"С азербайджанской стороной достигнуто соглашение сделать мини-таможенный пост. Было принято решение поставить специальное оборудование на нашем первом посту на въезде. До сегодняшнего дня у нас не имелось технического оборудования для проверки грузов. Будет обеспечена гарантия того, что на территорию не будут завозиться запрещенные грузы", - сказал А.Волков.

Отметим, что только Таможенный комитет Азербайджана может оборудовать таможенный пост на территории Азербайджана. Соответственно, упомянутый Волковым таможенный пост будет находиться в ведении соответствующих государственных структур Азербайджана.