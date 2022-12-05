https://news.day.az/politics/1516947.html Иншаллах, и Армения тоже образумится и воспользуется транспортными коридорами - Чавушоглу
Иншаллах, и Армения тоже образумится и воспользуется транспортными коридорами - Чавушоглу
"Иншаллах, и Армения тоже образумится и воспользуется транспортными коридорами, которые будут проходить и по ее территории".
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что Армения, удерживая земли Азербайджана под оккупацией в течение 30 лет, увидела, что не сможет достичь стабильности: "Но мы, Турция и Азербайджан, протянули руку мира. Азербайджан предложил объемлющий мирный договор, а обсуждения должны быть ориентированы на результат".
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