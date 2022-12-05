"Иншаллах, и Армения тоже образумится и воспользуется транспортными коридорами, которые будут проходить и по ее территории".

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Армения, удерживая земли Азербайджана под оккупацией в течение 30 лет, увидела, что не сможет достичь стабильности: "Но мы, Турция и Азербайджан, протянули руку мира. Азербайджан предложил объемлющий мирный договор, а обсуждения должны быть ориентированы на результат".